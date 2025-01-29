Блокирует решение ключевых вопросов: Кличко обратился к президенту из-за действий нового главы КГВА. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, в столице предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

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Это создает угрозу жизнеобеспечению городу. Соответствующее видеообращение киевский городской голова опубликовал в своем Telegram-канале.

"Обращаюсь к президенту Украины. Пока вы как Верховный главнокомандующий сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. В Киеве проходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление", – подчеркнул Кличко.

По словам мэра Киева, новый начальник КГВА, без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов. Это касается восстановления поврежденных домов, компенсации пострадавшим горожанам, восстановления инфраструктуры и другие. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы.

"В то же время он (глава КГВА. – Ред.) пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация – временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти. Киевляне избрали мэра города, в котором живут. И я продолжу защищать их интересы. Прошу президента как гаранта Конституции не допустить разрушения местного самоуправления — основы демократии", – призвал Кличко.

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