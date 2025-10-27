Их убила Россия: в Киеве попрощались с журналисткой телеканала Freedom и оператором, которые погибли в результате атаки дрона в Краматорске

В Киеве в понедельник, 27 октября, в Михайловском соборе простились с журналисткой Еленой Губановой и оператором Евгением Кармазиным. Они погибли в Краматорске в результате удара вражеского беспилотника "Ланцет".

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. О трагедии стало известно 23 октября.

Что известно

Так, в Михайловском соборе Киева прошла церемония прощания с журналисткой Еленой Губановой и оператором Евгением Кармазиным, которые погибли в Краматорске в результате атаки российского дрона "Ланцет".

Провести их в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги и неравнодушные украинцы. Елена и Евгений работали в самых опасных точках региона и всегда были первыми на местах событий.

Елену и Евгения кремируют и похоронят в Днепре.

Стоит отметить, что Елена Губанова родилась в 1982 году в Енакиево. После оккупации родного города в 2014 году стала переселенкой и продолжила работу в Донецкой области.

По образованию финансистка, Елена с ранней юности стремилась к искусству и медиа: начинала на радио, а затем стала ведущей новостей на региональном телевидении. С 2014 года и до полномасштабного вторжения России она работала в самых горячих точках Донецкой области, освещая преступления оккупантов, эвакуацию гражданских и подвиги украинских защитников.

В июне 2025 года за мужество и преданность профессии получила орден Княгини Ольги ІІІ степени из рук президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда он работал в прифронтовом городе Дружковка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!