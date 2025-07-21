Игнат рассказал, сколько попаданий было зафиксировано в Киеве в результате российской атаки. Видео

Во время массированной вражеской атаки в ночь на 21 июля в Киеве было зафиксировано более полутора десятков попаданий по полным объектам. Остальные повреждения в городе возникли в результате падения сбитых целей.

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Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат, передает телеканал Киев24. В целом силы ПВО в течение ночи сбили в Украине 200 беспилотников врага.

Последствия обстрела

"Сегодня, пожалуй, нет особенностей атаки, мы таких атак видели много. По Киеву именно прямых попаданий по определенным объектам есть более полутора десятков, остальные – чрезвычайно серьезные повреждения по городу, где падали сбитые цели. К сожалению, без этого не обходится. Противовоздушная оборона работает – сбитые ракеты и дроны все же падают на землю, не достигая своих целей", добавил Игнат.

Что предшествовало

В ночь на 21 июля страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку на Киев, применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. Из-за действий агрессора вспыхнули пожары в ряде локаций и зафиксированы разрушения, погиб человек, еще семеро пострадали.

Силы обороны Украины в ночь на 21 июля сбили 200 дронов различных типов, а также большинство ракет, которыми Россия массированно атаковала наши города. В то же время в результате действий агрессора, который применил 450 средств воздушного нападения, зафиксированы несколько попаданий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на понедельник, 21 июля, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

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