Грозы и шквалы 15-20 м/с: прогноз погоды по Киевской области на 11 июня

В Киеве и Киевской области во вторник, 11 июня, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 11 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 15-20°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 11 июня грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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