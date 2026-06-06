Грозы, град и шквалы: прогноз погоды по Киевской области на 7 июня

В Киевской области в воскресенье, 7 июня, согласно прогнозу синоптиков, ожидается существенное ухудшение погоды – значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 7 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 13-18°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +18°С... +20°С; Мироновка +20°С... +22°С; Фастов +18°С... +20°С; Яготин +22°С... +24°С; Барышевка +22°С... +24°С; Борисполь +21°С... +23°С и Вышгород +21°С... +23°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. 7 июня значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Утренний дождь постепенно перейдет в очень сильный дождь с грозой, который вечером сменится дождем.

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