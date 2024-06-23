Гроза и до + 28°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 июня

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 23 июня, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 23 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области 23-28°С, в Киеве 25-27°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +25°С…+27°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +24°С…+26°С; Яготин +26°С…+28°С; Барышевка +26°С…+28°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и Киеве. Днем 23 июня гроза.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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