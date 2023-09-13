Гроза и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 сентября

В Киеве и Киевской области в четверг, 14 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 14 сентября в Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°С, днем 23-28°С; по Киеву ночью 12-14°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 14 сентября облака уже с утра покроют небо и пасмурная погода будет держаться в Киеве до конца дня. Утром начнется дождь с грозой, который в середине дня должен прекратиться. Вечером он пойдет снова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023-го вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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