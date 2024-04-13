Гроза и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 апреля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 14 апреля, облачно с прояснениями, без осадков, лишь к вечеру местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 14 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков, лишь вечером местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 7-12°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +20°С…+22°С; Мироновка +20°С…+22°С; Фастов +20°С…+22°С; Яготин +19°С…+21°С; Барышевка +19°С…+21°С; Борисполь +19°С…+21°С.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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