Готовил теракты у оборонных ведомств в центре Киева: СБУ задержала вражеского шпиона. Фото и видео

Сотрудники СБУ задержала российского шпиона, готовившего теракты возле оборонных ведомств в центре Киева. Им оказался гражданин страны-агрессора, работавший звукорежиссером известной в Украине радиостанции.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве еще одного законспирированного агента ФСБ. Им оказался 47-летний гражданин РФ, работавший звукорежиссером известной в Украине радиостанции и параллельно выполнявший задачи российской спецслужбы. По материалам дела, оккупанты задействовали агента для подготовки серии терактов в центре Киева. Чтобы подыскать потенциальные цели, фигурант шпионил по местам парковки авто возле админзданий Сил обороны", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, в перерывах между записями радиоэфиров россиянин обходил центральные улицы столицы и фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных. Для конспирации фигурант делал фотоснимки скрыто, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху.

После сбора информации шпион готовил отчет для своего куратора, с которым общался через мессенджер. Впоследствии российская спецслужба планировала взорвать подсвеченные авто с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали шпиона, когда он проводил разведку вблизи одного из оборонных ведомств Украины. На месте происшествия у фигуранта изъят мобильный телефон, который использовал для контактов с ФСБ и замаскированной фотофиксации объектов.

"По данным следствия, россиянин уже более 10 лет проживает в столице Украины, где работал в разных медиагруппах, в том числе приближенных к запрещенным прокремлевским партиям. В конце 2024 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ, личность которого установлена Службой безопасности, завербовал его и начал давать задания", – добавили в пресс-службе.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении – он находится под стражей. Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали девять агентов ФСБ, которые планировали совершить теракты в центральных и восточных регионах Украины. Злоумышленники занимались подготовкой взрывов вблизи жилых массивов, пунктов дислокации ВСУ, а также преследовали цель взорвать мосты и железнодорожные пути, обеспечивающие логистическое сообщение Сил обороны.

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