Должны были взорвать ключевые мосты и пути: СБУ задержала девять агентов ФСБ, которые готовили теракты в центре и на востоке Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали девять агентов ФСБ, которые планировали совершить теракты в центральных и восточных регионах Украины. Злоумышленники занимались подготовкой взрывов вблизи жилых массивов, пунктов дислокации ВСУ, а также преследовали цель взорвать мосты и железнодорожные пути, обеспечивающие логистическое сообщение Сил обороны.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ 16 апреля. Там отметили, что у фигурантов изъято более 30 кг взрывчатки.

"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала новую разветвленную агентурную сеть ФСБ, которая действовала в четырех регионах Украины. По результатам спецоперации задержаны 9 агентов, готовивших теракты и диверсии по заказу РФ. Среди фигурантов – пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, агентами российской ФСБ были местные жители, которых спецслужба завербовала через Telegram-каналы быстрого заработка. Злоумышленники действовали порознь, но каждый ее член имел четко определенные задачи, которые координировались двумя сотрудниками ФСБ.

По указаниям вражеских кураторов одна часть завербованных лиц занималась изготовлением самодельных взрывных устройств и обустраивала для них тайные тайники. Другие агенты доставали взрывчатку из тайников, маскируя ее в мусорных пакетах или среди почвы, и размещали на объектах, где планировались взрывы. Кроме того, они устанавливали замаскированные камеры с возможностью удаленного доступа для ФСБ.

Используя эти наблюдательные пункты, оккупанты намеревались дистанционно взрывать самодельные взрывные устройства и фиксировать результаты взрывов. Правоохранители задержали всех членов агентурной сети во время подготовки к осуществлению первой серии террористических актов.

В настоящее время четырем задержанным лицам официально объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

– частью 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Кроме этого, двум сотрудникам ФСБ, осуществлявшим координацию деятельности агентурной сети, поставлено в известность о подозрении заочно. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетних лиц, фигурирующих в деле.

Напомним, контрразведка Службы безопасности задержала в Виннице трех агентов российской военной разведки (ГРУ), готовившихся взорвать автомобиль ВСУ и админздание полиции. Злоумышленниками оказались две безработные жительницы Киевщины, а также местный житель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Днепропетровской области задержали вражескую агентку, которую российская спецслужба планировала взорвать вместе со взрывчаткой в людном месте в Каменском. Фигуранткой оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, за работу на врага ей грозит 12 лет заключения.

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