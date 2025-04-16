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Должны были взорвать ключевые мосты и пути: СБУ задержала девять агентов ФСБ, которые готовили теракты в центре и на востоке Украины. Фото

Катя Поплюйко
Расследование
3 минуты
858
Должны были взорвать ключевые мосты и пути: СБУ задержала девять агентов ФСБ, которые готовили теракты в центре и на востоке Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали девять агентов ФСБ, которые планировали совершить теракты в центральных и восточных регионах Украины. Злоумышленники занимались подготовкой взрывов вблизи жилых массивов, пунктов дислокации ВСУ, а также преследовали цель взорвать мосты и железнодорожные пути, обеспечивающие логистическое сообщение Сил обороны.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ 16 апреля. Там отметили, что у фигурантов изъято более 30 кг взрывчатки.

"Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала новую разветвленную агентурную сеть ФСБ, которая действовала в четырех регионах Украины. По результатам спецоперации задержаны 9 агентов, готовивших теракты и диверсии по заказу РФ. Среди фигурантов – пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет", – говорится в сообщении.

Должны были взорвать ключевые мосты и пути: СБУ задержала девять агентов ФСБ, которые готовили теракты в центре и на востоке Украины. Фото

Согласно материалам дела, агентами российской ФСБ были местные жители, которых спецслужба завербовала через Telegram-каналы быстрого заработка. Злоумышленники действовали порознь, но каждый ее член имел четко определенные задачи, которые координировались двумя сотрудниками ФСБ.

Должны были взорвать ключевые мосты и пути: СБУ задержала девять агентов ФСБ, которые готовили теракты в центре и на востоке Украины. Фото

По указаниям вражеских кураторов одна часть завербованных лиц занималась изготовлением самодельных взрывных устройств и обустраивала для них тайные тайники. Другие агенты доставали взрывчатку из тайников, маскируя ее в мусорных пакетах или среди почвы, и размещали на объектах, где планировались взрывы. Кроме того, они устанавливали замаскированные камеры с возможностью удаленного доступа для ФСБ.

Должны были взорвать ключевые мосты и пути: СБУ задержала девять агентов ФСБ, которые готовили теракты в центре и на востоке Украины. Фото

Используя эти наблюдательные пункты, оккупанты намеревались дистанционно взрывать самодельные взрывные устройства и фиксировать результаты взрывов. Правоохранители задержали всех членов агентурной сети во время подготовки к осуществлению первой серии террористических актов.

Должны были взорвать ключевые мосты и пути: СБУ задержала девять агентов ФСБ, которые готовили теракты в центре и на востоке Украины. Фото

В настоящее время четырем задержанным лицам официально объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

– частью 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Должны были взорвать ключевые мосты и пути: СБУ задержала девять агентов ФСБ, которые готовили теракты в центре и на востоке Украины. Фото

Кроме этого, двум сотрудникам ФСБ, осуществлявшим координацию деятельности агентурной сети, поставлено в известность о подозрении заочно. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетних лиц, фигурирующих в деле.

Напомним, контрразведка Службы безопасности задержала в Виннице трех агентов российской военной разведки (ГРУ), готовившихся взорвать автомобиль ВСУ и админздание полиции. Злоумышленниками оказались две безработные жительницы Киевщины, а также местный житель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Днепропетровской области задержали вражескую агентку, которую российская спецслужба планировала взорвать вместе со взрывчаткой в людном месте в Каменском. Фигуранткой оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, за работу на врага ей грозит 12 лет заключения.

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