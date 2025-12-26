Город системно восстанавливает жилье: Кличко показал, как ремонтируют поврежденные обстрелами РФ дома Киева. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как город восстанавливает поврежденные в результате вражеских атак жилые дома. В 2025 году завершили работы на 4 объектах, а еще 38 – в процессе восстановления.

Соответствующее видео городской голова обнародовал на своем Telegram-канале. Враг целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру столицы.

"Война нанесла Киеву значительные разрушения – тысячи домов получили повреждения различной степени. Город системно восстанавливает жилье: наиболее поврежденные объекты включены в отдельную программу. Часть домов уже полностью восстановили, работы на других продолжаются. В 2025 году Киев продолжил финансирование восстановления жилого фонда за счет городского бюджета. Это дает возможность людям возвращаться в свои дома и привычной жизни", – написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что за время полномасштабной войны в столице получили повреждения различной степени 2572 многоквартирных дома. 64 наиболее поврежденные включены в городскую программу восстановления. За 3 года полностью восстановили 26 домов.

В 2025 году завершили работы на 4 домах. Еще 38 в процессе восстановления. Еще почти 350 млн грн выделили из городского бюджета на восстановление жилья в этом году.

