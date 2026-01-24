Гололедица и до -9°С: прогноз погоды в Киеве и области на 25 января

В Киевской области в воскресенье, 25 января, небольшой снег, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 25 января по территории Киевской области. Облачно. Небольшой снег. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13°С мороза, днем 4-9°С мороза; в Киеве ночью 8-10°С мороза, днем 5-7°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киеву. 25 января на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Утром ожидается снег. После обеда он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

