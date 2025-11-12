Главная новогодняя елка Украины в Киеве: стало известно, каким будет праздничное дерево

Главная новогодняя ель страны в этом году будет искусственной – ее украсят в пастельных оттенках и "теплым сиянием". Праздничное дерево планируют установить на Софийской площади Киева.

Об этом рассказал директор Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает издание Village. Именно эта компания она занимается организацией праздника.

Главная елка страны

Так, главную елку страны, которую планируют установить на Софийской площади Киева и открыть 6 декабря, украсят в классическом стиле. Это будет искусственное дерево высотой 16 метров, которое привезут из "Добропарка". Работы должны начать 15 ноября.

По словам Добруцкого, проект получил название "Свет добра", его реализуют за счет организаторов. Также рядом с праздничным деревом установят ка ток и несколько ярмарочных домиков с травяными чаями, это уже согласовали с местной администрацией.

Добавим, согласно решению Совета обороны Кижва отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут. Райгосадминистрациям столицы и другим субъектам хозяйствования рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на Новый 2026 год температура минусовой будет разве что ночью. Синоптики не ожидают сильных морозов в этот праздничный период, хотя обещают, что слишком теплой зима также не будет.

