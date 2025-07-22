Герой возвращается на щите: на фронте погиб военный с Киевщины Василий Михайлюк. Фото
На Луганском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Василий Михайлюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Страшная весть
"Сегодня (22 июля. – Ред.) Белоцерковская громада получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Василий Михайлюк (1992 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил наводчиком механизированного батальона одной из воинских частей. Погиб 28 июня во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской области.
Что известно о Герое
Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнил воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
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