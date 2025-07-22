Герой возвращается на щите: на фронте погиб военный с Киевщины Василий Михайлюк. Фото

На Луганском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Василий Михайлюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Страшная весть

"Сегодня (22 июля. – Ред.) Белоцерковская громада получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Василий Михайлюк (1992 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил наводчиком механизированного батальона одной из воинских частей. Погиб 28 июня во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской области.

Что известно о Герое

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнил воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

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