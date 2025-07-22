Трагическое известие: стало известно о смерти воина из Киевской области Андрея Тендитника. Фото

В больнице умер бывший военный из Броваров Киевской области, младший сержант Андрей Тендитник. Сердце защитника Украины остановилось 20 июля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Что известно

"Опять трагическая весть в общине... Младший сержант Андрей Тендитник. Бывший военнослужащий отдельного батальона специального назначения и Броварского РТЦК и СП, умер 20 июля 2025 года в Броварской многопрофильной клинической больнице. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича", – говорится в сообщении.

Когда попрощаются

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 22 июля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области в субботу, 19 июля, проведут в последний путь военного Андрея Чернякова. Защитник Украины трагически погиб 20 сентября 2024 года.

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