Герой вернулся на щите: в бою с врагом погиб военный из Киевской области Сергей Кацалап. Фото
В Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Сергей Кацалап. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 мая 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: солдатом Сергеем Кацалапом (1967 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки одной из воинских частей. Погиб 20 мая 2024 во время выполнения боевого задания на востоке Украины в селе Соловьево Покровского района Донецкой области.
Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял свой воинский долг.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.
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