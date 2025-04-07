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Мечтал стать пилотом: на фронте погиб военный с Киевщины Алексей Войтко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
4,7 т.
Мечтал стать пилотом: на фронте погиб военный с Киевщины Алексей Войтко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В невыразимой скорби сегодня и наша громада, ведь в родной дом на щите вернулся наш земляк, отважный защитник, настоящий патриот, старший лейтенант, командир инженерного взвода 33-летний Алексей Войтко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 26 марта 1992 в селе Крыловка Житомирской области. В 2002 году вместе с мамой переехал в Борисполь. До полномасштабного вторжения работал бортпроводником на государственном предприятии "Международный аэропорт Борисполь". Ему настолько нравилась эта работа, что мечтал стать пилотом. Увлекался рыбалкой, занимался спортом, свободно владел английским языком.

Мечтал стать пилотом: на фронте погиб военный с Киевщины Алексей Войтко. Фото

Когда началось полномасштабное вторжение России на территорию независимой Украины, Алексей добровольно пошел в военкомат и в июне 2022 года присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Свой путь защитника начал в должности командира взвода отдельного стрелкового батальона, а затем стал командиром отдельного инженерного взвода 48-й отдельной артиллерийской бригады.

Мужественно и несокрушимо выгонял оккупантов на Сумском, Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях. Как настоящий командир, старший лейтенант Войтко всегда шел в бой со своими побратимами, отважно вел за собой, поэтому его уважали и к нему прислушивались. Награжден отличием командира 29-го отдельного стрелкового батальона. В 2024 году отмечен медалью "Князя Бориса" Бориспольского городского совета ко Дню Независимости Украины.

"31 марта 2025 года на Харьковщине жизнь нашего Героя оборвалась... В скорби склоняем головы, разделяя боль непоправимой потери вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Ворзеля Киевской области, участник АТО Александр Неточаев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 марта.

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