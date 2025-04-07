Мечтал стать пилотом: на фронте погиб военный с Киевщины Алексей Войтко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В невыразимой скорби сегодня и наша громада, ведь в родной дом на щите вернулся наш земляк, отважный защитник, настоящий патриот, старший лейтенант, командир инженерного взвода 33-летний Алексей Войтко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 26 марта 1992 в селе Крыловка Житомирской области. В 2002 году вместе с мамой переехал в Борисполь. До полномасштабного вторжения работал бортпроводником на государственном предприятии "Международный аэропорт Борисполь". Ему настолько нравилась эта работа, что мечтал стать пилотом. Увлекался рыбалкой, занимался спортом, свободно владел английским языком.

Когда началось полномасштабное вторжение России на территорию независимой Украины, Алексей добровольно пошел в военкомат и в июне 2022 года присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Свой путь защитника начал в должности командира взвода отдельного стрелкового батальона, а затем стал командиром отдельного инженерного взвода 48-й отдельной артиллерийской бригады.

Мужественно и несокрушимо выгонял оккупантов на Сумском, Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях. Как настоящий командир, старший лейтенант Войтко всегда шел в бой со своими побратимами, отважно вел за собой, поэтому его уважали и к нему прислушивались. Награжден отличием командира 29-го отдельного стрелкового батальона. В 2024 году отмечен медалью "Князя Бориса" Бориспольского городского совета ко Дню Независимости Украины.

"31 марта 2025 года на Харьковщине жизнь нашего Героя оборвалась... В скорби склоняем головы, разделяя боль непоправимой потери вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Ворзеля Киевской области, участник АТО Александр Неточаев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 30 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!