Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Владимира Звоника. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Владимир Звоник. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Провожаем Воина в Небесную стражу... Солдат Владимир Звоник, старший наводчик гранатометного отделения гранатометного взвода егерского батальона. Погиб 14 мая 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе н. п. Котлино Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 20 августа, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела погиб военный из Обухова Киевской области Александр Федоров. Сердце храброго украинского воина остановилось 9 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

