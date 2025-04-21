Герой вернулся на щите: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Тимошенко. Фото

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Калиновки Киевской области Сергей Тимошенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 15 апреля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский председатель Вадим Токар.

"Защитник вернулся на щите... 15 апреля 2025 года, в Запорожской области, во время выполнения боевой ударной задачи в составе БпАК, погиб житель Калиновки, мастер-сержант Сергей Юрьевич Тимошенко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 июня 1980 в Копиевке на Макаровщине. В январе 2024 года Сергей принял мужественное решение – присоединиться к рядам ВСУ. Мастер-сержант Сергей Тимошенко был охранником 1-й смены Управления охраны Госспецсвязи.

Герой с честью исполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в почете к исполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Он был добрым, искренним и отзывчивым человеком. Дома его ждали жена и двое детей", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из пгт Терезино Киевской области Игорь Касянчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 октября 2022 года.

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