Герой вернулся на щите: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Контуш. Фото

В Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Дмитрий Контуш. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 19 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: солдатом Дмитрием Контушем (2003 года рождения)", – говорится в сообщении.

Герой служил в пулеметном отделении роты огневой поддержки батальона специального назначения одной из воинских частей. Погиб 19 апреля при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Александрополь Краматорского района Донецкой области.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области скончался бывший военнослужащий, участник войны с 2015-го по 2025 год Роман Гаращенко. Сердце защитника Украины остановилось 28 апреля.

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