"Это один из символов государственности и единства нашего народа": Кличко поздравил украинцев с Днем Государственного флага Украины. Фото

В Киеве в среду, 23 августа, на флагштоке перед зданием Киевского городского совета подняли национальный флаг. Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя украинцев с Днем Государственного флага Украины, это один из символов государственности и единства нашего народа.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Впервые флаг в столице у здания КГГА официально подняли 24 июля 1990 года (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня, в День Государственного флага Украины, по традиции, подняли наш сине-желтый флаг возле Киевской мэрии. Национальный флаг – это один из символов государственности и единства нашего народа. Украинский флаг стал еще и оберегом, с которым идут в бой наши защитники и защитницы, отстаивая независимость и свободу Украины в войне, с которой ворвалась в нашу страну россия", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что именно с государственным флагом украинцы выходили и на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее нашего государства. Еще до официального провозглашения независимости Украины сине-желтый флаг развевался над многими украинскими городами и селами.

"В Киеве впервые государственный флаг, освященный в Софийском соборе, официально подняли 24 июля 1990 года - на флагштоке перед зданием Киевского городского совета", – напомнил Кличко.

"Независимость завоевывается в борьбе. Единением и усилиями многих людей. Ценой потерь и побед… Российский агрессор вторгся, чтобы уничтожить наше государство и уничтожить украинцев. Но Украина смело бьется за свою землю и свою волю! Бьется на передовой и работает на победу в тылу. Мы показали, что не боимся и не сдадимся. Показали, как любим свою страну. Мы все преодолеем, как бы сложно ни было. Мы победим! Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Государственного флага, с Днем Независимости Украины!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Киеве. На огромном сине-желтом флаге оставили подписи защитники из разных регионов нашего государства. В своем выступлении Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и отметил подвиг украинских воинов.

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