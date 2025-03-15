Есть всего 38 таких авто: в Киев привезли суперкар Aston Martin Valiant, стоимостью 104 млн грн. Фото и видео

В Украину привезли суперкар Aston Martin Valiant, стоимость его составляет около 2,5 млн. долларов США или почти 104 млн. грн. Всего существует 38 таких авто – один из них можно увидеть в Киеве.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил блоггер с ником Roma Urraco. До сотни машина ускоряется за 3,2 с, а ее максимальная скорость составляет 320 км/ч.

"А ведь в Украину привезли самый дорогой новый автомобиль за все времена существования официальных дилеров в нашей стране: Aston Martin Valiant. Стоимость – 2,5 миллиона долларов, мощность – 735 сил, тираж – 38 экземпляров! Уже в шоу-руме на Бориспольском шоссе (Киев. – Ред.)", – написал блоггер.

Как уточнил профильный портал Motor Media Review, этот автомобиль разрабатывали по заказу двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо, но впоследствии британцы решили выпустить лимитированную серию модели.

В базе авто лежит купе Aston Martin Valour. Машина выдержана в ретростиле, но вместе с тем получила новейшие карбоновые обвесы и антикрыло, а ее крылья расширены.

В салоне установлены спортивные кресла Recaro, а в отделке использованы кожа, алькантара и карбон. Суперкар оснащен 5,2-литровым V12 твин-турбо мощностью 745 лошадиных сил и 753 Н∙м крутящего момента. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической КПП.

Aston Martin Valiant стоит около 2,5 млн. долларов США или почти 104 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева был замечен редкий электрический пикап Tesla Cybertruck. Машину оставили возле церкви Богородицы Пирогощей, недалеко от Контрактовой площади.

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