В Киеве на Подоле заметили редкий пикап Tesla Cybertruck: как выглядит и кому принадлежит авто. Фото

В Подольском районе Киева был замечен редкий электрический пикап Tesla Cybertruck. Машину оставили возле церкви Богородицы Пирогощей, недалеко от Контрактовой площади.

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Об этом сообщило издание Телеграф. Автомобиль был припаркован с нарушением правил дорожного движения.

Так, на днях в Киеве вблизи Контрактовой площади был замечен элитный редкий электрический пикап Tesla Cybertruck. Машина возле церкви Богородицы Пирогощей. Эта машина была выпущена в 2024 году, а его полная масса составляет 4159 кг, без нагрузки – 3000 кг.

Стоимость пикапа в 2024 году составила 150 тысяч долларов США, что составляет 145 342 евро и более 6 млн гривен. В зависимости от модели на одном заряде машина должна проезжать на расстояние около 800 километров.

Со ссылкой на собственные источники сообщило, что автомобиль принадлежит Тамаре Николаевне Крючковой 1979 года рождения. Из открытых реестров известно, женщина с такой фамилией, именем и отчеством была зарегистрирована как ФЛП в 2008 году, сейчас этот ФЛП закрыт. Основным видом его деятельности в прошлом указано управление недвижимым имуществом.

Кроме того, Тамара Крючкова в 2010 году подавалась на участие в Общественном совете при Печерской райгосадминистрации Киева. Она представляла Общественную организацию "Общественный совет предпринимателей города Киева".

Первоначальная регистрация машины была в Николаевской области, а в августе 2024 машину перерегистрировали уже в Святошинском районе Киева.

Стоит добавить, что машина, которая была замечена на Подоле, была припаркована на пешеходной части дороги возле храма, которая огорожена специальными антипарковыми столбиками.

Как сообщал OBOZ.UA, в Лас-Вегасе возле гостиницы Trump International взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Очевидцы сообщили о громком взрыве, машина горела, а в небо вздымался дым. В результате инцидента один человек погиб, также ранены.

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