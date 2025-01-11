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В Киеве на Подоле заметили редкий пикап Tesla Cybertruck: как выглядит и кому принадлежит авто. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
2,4 т.
В Киеве на Подоле заметили редкий пикап Tesla Cybertruck: как выглядит и кому принадлежит авто. Фото

В Подольском районе Киева был замечен редкий электрический пикап Tesla Cybertruck. Машину оставили возле церкви Богородицы Пирогощей, недалеко от Контрактовой площади.

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Об этом сообщило издание Телеграф. Автомобиль был припаркован с нарушением правил дорожного движения.

Так, на днях в Киеве вблизи Контрактовой площади был замечен элитный редкий электрический пикап Tesla Cybertruck. Машина возле церкви Богородицы Пирогощей. Эта машина была выпущена в 2024 году, а его полная масса составляет 4159 кг, без нагрузки – 3000 кг.

Стоимость пикапа в 2024 году составила 150 тысяч долларов США, что составляет 145 342 евро и более 6 млн гривен. В зависимости от модели на одном заряде машина должна проезжать на расстояние около 800 километров.

В Киеве на Подоле заметили редкий пикап Tesla Cybertruck: как выглядит и кому принадлежит авто. Фото

Со ссылкой на собственные источники сообщило, что автомобиль принадлежит Тамаре Николаевне Крючковой 1979 года рождения. Из открытых реестров известно, женщина с такой фамилией, именем и отчеством была зарегистрирована как ФЛП в 2008 году, сейчас этот ФЛП закрыт. Основным видом его деятельности в прошлом указано управление недвижимым имуществом.

В Киеве на Подоле заметили редкий пикап Tesla Cybertruck: как выглядит и кому принадлежит авто. Фото

Кроме того, Тамара Крючкова в 2010 году подавалась на участие в Общественном совете при Печерской райгосадминистрации Киева. Она представляла Общественную организацию "Общественный совет предпринимателей города Киева".

Первоначальная регистрация машины была в Николаевской области, а в августе 2024 машину перерегистрировали уже в Святошинском районе Киева.

Стоит добавить, что машина, которая была замечена на Подоле, была припаркована на пешеходной части дороги возле храма, которая огорожена специальными антипарковыми столбиками.

В Киеве на Подоле заметили редкий пикап Tesla Cybertruck: как выглядит и кому принадлежит авто. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Лас-Вегасе возле гостиницы Trump International взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Очевидцы сообщили о громком взрыве, машина горела, а в небо вздымался дым. В результате инцидента один человек погиб, также ранены.

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