Чистая вода и много вкусной рыбки: в Киевском зоопарке в озера вернулись пеликаны. Фото

В Киеве пеликаны вернулись на свои озера в столичном зоопарке. Величественные птицы теперь радуются весенним солнышком и радостно встречают посетителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Льод на озерах окончательно исчез и к воде бурно вернулись крупнейшие околоводные птицы Украины – краснокнижные пеликаны. Воздух наполнился радостным лаем и хлопаньем крыльев. Еще бы – семья насчитывает 16 розовых и 4 кучерявых пеликанов, к тому же в прошлом году эта шумная стая пополнилась тремя птенцами розового пеликана. Пока их легко отличить по серому оперению и "детской" неуклюжести, ведь этой весной они впервые осваивают озерные угодья", – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке уточнили, что комфортную жизнь пеликанов обеспечивают чистая вода, природные камни, усеянные травой склоны, густые кусты и высокие деревья, зоны для принятия солнечных ванн и отдыха в тени, гнездовые платформы.

За тем, как кормят птиц, можно наблюдать каждый день в 12:00. Каждая из них съедает до 1,5 кг рыбы.

"Добавьте себе положительное настроение, любуясь этими яркими великанами на весенних озерах КиевЗоо у центрального входа!" – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке появился новый житель. В семье гуанако родился замечательный пушистый малыш, получивший имя Санчо.

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