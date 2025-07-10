'Есть разрушения в студии': в Киеве в результате вражеской атаки пострадал '5 канал', уничтожена часть техники. Фото и видео

В Киеве в четверг, 10 июля, в результате российского обстрела получил значительные повреждения "5 канал". В частности, есть разрушения в студии, уничтожена часть съемочной техники.

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Об этом сообщили в пресс-службе канала. К счастью, никто не погиб.

Так, в результате ночной массированной атаки на столицу значительные повреждения получил офис "5 канала". Работники, находившиеся в помещении во время ночной смены, не пострадали. Есть разрушения в студии, уничтожена часть съемочной техники и повреждены рабочие места.

Отмечается, что из-за последствий обстрела канал не может оперативно восстановить вещание – ни в телевизионном эфире, ни в YouTube.

"Активно работаем, чтобы возобновить вещание, вещаем только в YouTube, пока что. Надеюсь, что уже сегодня в 13:00 возобновим эфир – увидите наших прекрасных ведущих живыми, здоровыми и улыбающимися", – сообщил гендиректор канала Владимир Мжельский.

Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрела по меньшей мере в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в Киеве в ночь на 10 июля в Подольском районе погибли две женщины. Среди них – 22-летняя сотрудница полиции метрополитена.

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