"Есть разрушения в студии": в Киеве в результате вражеской атаки пострадал "5 канал", уничтожена часть техники. Фото и видео
В Киеве в четверг, 10 июля, в результате российского обстрела получил значительные повреждения "5 канал". В частности, есть разрушения в студии, уничтожена часть съемочной техники.
Об этом сообщили в пресс-службе канала. К счастью, никто не погиб.
Так, в результате ночной массированной атаки на столицу значительные повреждения получил офис "5 канала". Работники, находившиеся в помещении во время ночной смены, не пострадали. Есть разрушения в студии, уничтожена часть съемочной техники и повреждены рабочие места.
Отмечается, что из-за последствий обстрела канал не может оперативно восстановить вещание – ни в телевизионном эфире, ни в YouTube.
"Активно работаем, чтобы возобновить вещание, вещаем только в YouTube, пока что. Надеюсь, что уже сегодня в 13:00 возобновим эфир – увидите наших прекрасных ведущих живыми, здоровыми и улыбающимися", – сообщил гендиректор канала Владимир Мжельский.
Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрела по меньшей мере в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в Киеве в ночь на 10 июля в Подольском районе погибли две женщины. Среди них – 22-летняя сотрудница полиции метрополитена.
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