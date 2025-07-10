Одна из жертв – 22-летняя капрал полиции: появились данные о погибших в результате атаки РФ на Киев

В результате террористической атаки РФ в Киеве в ночь на 10 июля в Подольском районе погибли две женщины. Среди них – 22-летняя сотрудница полиции метрополитена.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Киев. Ночью город снова потерял своих жителей в результате российских ударов. В 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. В Подольском районе погибли две женщины – 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Мои соболезнования семьям, близким и коллегам погибших", – написал Клименко.

Министр добавил, что в результате террористической атаки пострадали более десяти человек, и, к сожалению, "количество жертв будет расти". Сейчас люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Кроме того, продолжается поквартирный обход пострадавших домов – полиция проверяет, не остался ли кто-то без помощи. На местах ударов сразу развернули оперативные штабы.

В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействовано около 400 спасателей и 90 единиц пожарно-спасательной, инженерной и роботизированной техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников. Полицейские обеспечивают охрану периметров, документируют последствия военного преступления РФ, помогают эвакуировать людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрелов как минимум в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.

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