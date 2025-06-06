Есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях очередной атаки РФ на Киевщину. Фото

Страна-террорист РФ в ночь на пятницу, 6 июня, атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе и ракет. В результате вражеской атаки, к сожалению, есть повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Полиция Киевщины фиксирует последствия комбинированной атаки врага на столичный регион. Сегодня, оккупанты в очередной раз атаковали область вражескими ракетами и беспилотниками", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в результате атаки в Бучанском районе повреждены два дома. Также в Бориспольском повреждения получил один дом. Кроме того, в Броварском – повреждены два автомобиля, хозяйственная постройка и дом.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате массированной российской атаки повреждены пути и кабели на перегоне красной линии метрополитена – между станциями "Дарница" и "Левобережная". В связи с этим внесены изменения в график движения поездов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!