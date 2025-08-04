Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на понедельник, 5 августа, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, есть повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Очередная атака вражеских дронов на Киевскую область. Тревога объявлялась во всех 7 районах области. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что в результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль. В зданиях выбиты окна, двери, повреждены кровли и посеченные фасады.

Отмечается, что благодаря проекту перехвата вражеских дронов "Чистое небо" было уничтожено два с половиной десятка целей.

Что предшествовало

В ночь на понедельник, 4 августа, оккупанты атаковали Украину десятками беспилотников типа "Шахед" В ряде областей на юге, востоке в центре и севере страны была объявлена воздушная тревога. По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 01:34 ночи над Украиной фиксировалось около 60 вражеских БПЛА. Кроме того, в воздушное пространство заходили новые группы дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 августа военные российской армии нанесли удары по Одесской области ударными дронами. В результате атаки возникли масштабные пожары, разрушены павильоны на радиорынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!