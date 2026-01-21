Еще одна болезненная потеря: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Пономаренко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Гостомеля Киевской области Андрей Пономаренко. Сердце мужественного украинца остановилось 1 октября 2024 года.

Об этом сообщили в Гостомельской поселковой военной администрации. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Еще одна болезненная потеря. Прощаемся с погибшим Героем Андреем Пономаренко", – говорится в сообщении.

Военный был стрелком-санитаром 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины. Он отважно защищал свободу и независимость, боролся за мирное будущее Украины.

К сожалению, воин погиб 1 октября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Угледар, Донецкой области.

Герои войны в Украине

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Владислав Слепов. Жизнь украинского воина оборвалась 21 июня 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Скуйбеда. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 октября 2024 года.

