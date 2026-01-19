На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Скуйбеды. Фото

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Скуйбеда. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 октября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Громада прощается с Героем... Главный сержант Сергей Скуйбеда, старший разведчик-гранатометчик разведывательного отделения разведывательного взвода егерского батальона. Погиб 20 октября 2024 года вблизи города Горняк Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с Героем состоится во вторник, 20 января, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

