Опять болезненная потеря: стало известно о гибели военного из Киевской области Владислава Слепова. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Владислав Слепов. Жизнь украинского воина оборвалась 21 июня 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря, боль и слезы в Боярской общине. 21 июня 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Рыжевка Сумского района Сумской области погиб наводчик стрелкового батальона старший солдат Владислав Слепов (Гугл). До 10 января 2026 года считался без вести пропавшим", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 10 октября 1993 года в селе Шпитьки Киево-Святошинского района. В 2000 году вместе с родителями и сестрой переехал в город Боярка. После получения образования работал в исполнительном комитете Боярского городского совета.

Проходил военную срочную службу в Вооруженных Силах Украины. Родители Владислава получили Благодарственное письмо за воспитание отличника боевой подготовки, который с честью выполнял свой воинский долг. Герой принимал активное участие в Революции Достоинства – разбитая брусчаткой на голове Владислава каска во время столкновений на Майдане и ул. Институтской, хранится в Боярском краеведческом музее. Работал в различных сферах. Создал семью.

С начала полномасштабного вторжения присоединился к Боярскому ДФТГ им. Коновальца, выполняя задачи в пределах Боярки, патрулировал на блокпостах. После освобождения Ирпеня занимался восстановлением уничтоженных вражескими действиями домов. Присоединился в ряды ВСУ 24 февраля 2025 года. Получил должность наводчика пулемета в 158 ОМБр. Имел большой авторитет и уважение среди собратьев. Однако после прикомандирования в другую бригаду и выхода на очередное боевое задание, не вернулся.

"Владислав был очень добрым, искренним и открытым. Многое умел делать собственными руками. Все его будут помнить веселым и позитивным, душой компании. В скорби осталась большая любящая семья, друзья и кумовья", – добавили в пресс-службе.

