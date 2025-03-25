Ему навсегда будет 30: на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Кормыльцев. Фото
На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Андреевка Киевской области, солдат Валерий Кормыльцев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 марта.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский председатель Вадим Токар.
"Защитник возвращается на щите... 21 марта 2025 года, в Донецком направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель Андреевки. Валерий Сергеевич Кормильцев", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 6 января 1995 в селе Андреевка на Макаровщине. Когда враг начал полномасштабное вторжение, Валерий принял мужественное решение – присоединиться к рядам ВСУ. Он был старшим наводчиком миномета.
Герой с честью исполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.
"Склоняем головы в почете к исполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Он был добрым, искренним и отзывчивым человеком. Дома его ждали мать и много родных", – добавил Токар.
Прощание с Героем состоится завтра, 26 марта. Похоронят воина в родном селе.
Как сообщал OBOZ.UA, Во время выполнения боевого задания в Херсонской области погиб военный из Броваров Киевской области, матрос Максим Цегельник. Сердце украинского воина остановилось 9 марта.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!