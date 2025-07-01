Ему навеки будет 21: на фронте погиб студент КНУ Вадим Пахомов. Фото

На Сумщине в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Киева, 21-летний Вадим Пахомов. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 25 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Вечная память и слава Герою!

"На щите... В бою за Украину 25 июня 2025 года на Сумщине погиб студент четвертого курса факультета психологии КНУ имени Тараса Шевченко Вадим Пахомов. Его жизнь оборвалась в результате атаки вражеского дрона. Боевой позывной Вадима – "БАЛУ". Добрый, сильный, надежный – таким его знали побратимы. И именно таким его помнят друзья, одноклассники и однокурсники. Человек с открытым сердцем, светлым умом и глубоким внутренним светом", – говорится в сообщении.

Воин пошел защищать нашу страну добровольцем, потому что не мог иначе. Две недели назад Герой защитил диплом бакалавра по специальности Психология. У него были мечты, были планы, была жизнь – которую он положил за Украину.

Как отметили в КНУ, однокурсники отзываются о Вадиме как о человеке, который сочетал в себе креативность и задор. Он был главой спортивного департамента Студенческого парламента Факультета психологии и всегда знал, как вдохновлять других. Именно по его инициативе спортивная студенческая жизнь факультета возобновилась и набрала новый ритм – соревнования, мероприятия, живое сообщество.

"Во время отключений света мы вместе поднимались пешком на 10 этаж, выходили на балкон и говорили о жизни. Мы могли делиться чем угодно – и это было по-настоящему тепло. Часто звонили друг другу. Я был рядом, когда ты делал предложение своей невесте – ты был таким счастливым...", – рассказал один из друзей воина.

Защитнику Украины навеки 21. Чин прощания с Героем состоится в четверг, 3 июля, в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из села Ивановка Киевской области Станислав Петренко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 июня.

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