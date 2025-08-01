'Дрожал, не понимал, что происходит': в Киеве из-под завалов спасли кота, владельцев которого убила российская ракета. Фото

В Киеве в ночь на 1 августа сотрудники ГСЧС, разбирая завалы в доме, в который попала российская ракета, нашли среди обгоревших плит котика. Его семья погибла под завалами, а он выжил.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Поисково-спасательные работы на этой локации завершены.

Что произошло

"Киев. Разрушенный дом. Недавно там звучали голоса, детский смех, звонкий шум домашних любимцев. Теперь там тишина, пыль и смерть. Но даже в этом аду спасатели не теряют человечности. Они ищут всех. И находят. Сегодня утром на уровне шестого этажа, среди обгоревших бетонных плит, достали кота – напуганного, но живого. Другого пушистика спасли ночью. Его семья погибла под завалами, а он выжил. Дрожал. Не понимал, что происходит. Ждал", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что среди спасенных есть и попугаи, кролик, собачка – малые, беззащитные, но все они живы, потому что спасатели достают каждого!

"Невозможно сдержать слез, когда видишь, как большие сильные руки бережно держат крошечное сердце, которое еще бьется. Этот пост о сердце. О любви. О тех, кто не проходит мимо. О тех, кто спасает мир – кусок за куском, душа к душе", – отметили в пресс-службе.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

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