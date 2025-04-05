Дроны, автомобили и системы РЕБ: Кличко посетил военных на фронте и передал помощь от Киева. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников Украины на Донбассе и Харьковском направлении и передал им еще одну партию помощи от общины столицы. Воины получили дроны разных типов, авто и системы РЭБ.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать ВСУ.

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении и в Донбассе. Успел заехать в 7 бригад и передать необходимую оснастку от столичной общины. В общей сложности – почти 3 600 дронов, которые так необходимы на передовой. А также отвез системы РЭБ и автомобиля. Пообщался и поддержал бойцов", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что передал от общины Киева:

42 ОМБр – 400 FPV-дронов разных конфигураций;

3 ОШБр – 1000 FPV разных типов;

28 ОМБр Рыцарей зимнего похода – 400 FPV-дронов;

5 ОШБр – 200 БпЛА Mavic 3 Pro и 200 FPV;

100 ОМБр – 400 FPV;

63 ОМБр – 50 Mavic БпЛА 3 Pro.

Кроме того, батальон "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Рубеж" получил от столицы более 200 БпЛА Mavic 3Т, 300 FPV-дронов, 440 термальных FPV, 35 систем РЭБ 3 вездехода "Арго" и бронированный внеш.

"Киев продолжает помогать нашим защитникам – и за средства общества, и в качестве благотворительной помощи. Ситуация на фронте очень сложная. Бойцы истощены, но дерутся отважно и яростно. Помогаем нашим защитникам вместе! Слава Украине и ее Героям!" – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев еще одну партию помощи от столичного общества. На фронт отправились 500 FPV-дронов, в том числе ночных.

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