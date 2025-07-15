Дожди и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 июля

В Киевской области в среду, 16 июля, синоптики прогнозируют днем кратковременные дожди, по области местами грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 16 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, по области местами грозы. Температура по области ночью 15-20°С, днем 25-30°С; в Киеве 18-20°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Днем, возможно, пройдет очень сильный дождь с грозой, но он закончится еще до прихода вечера.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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