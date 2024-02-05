Дождь, мокрый снег и порывы ветра: прогноз погоды по Киевщине на 5 февраля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 5 февраля, облачно, дождь и мокрый снег. Синоптики предупредили о порывах ветра 17-22 м/с.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Облачно, дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 2-7°С тепла, в Киеве около 5°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +5°С…+7°С; Мироновка +4°С…+6°С; Фастов +4°С…+6°С; Яготин +3°С…+5°С; Барышевка +3°С…+5°С; Борисполь +3°С…+5°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 5 февраля днем порывы ветра 17-22 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!