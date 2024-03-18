Дождь, мокрый снег и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 марта

В Киеве и Киевской области в понедельник, 18 марта облачно, дождь и мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 18 марта по Киевщине. Облачно, дождь и мокрый снег. Температура по области днем 2-7°С тепла; в Киеве днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +3°С…+5°С; Мироновка +2°С…+4°С; Фастов +3°С…+5°С; Яготин +4°С…+6°С; Барышевка +3°С…+5°С; Борисполь +3°С…+5°С.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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