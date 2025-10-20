Дождь и до +9°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 20 октября

В Киевской области в понедельник, 20 октября, облачно с прояснениями, днем синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 20 октября по территории Киевской области. Облачно. Дождь. Утром местами туман. Температура по области 4-9°С тепла, в Киеве 7-9°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +7°С... +9°С; Мироновка +7°С... +9°С; Фастов +6°С... +8°С; Яготин +7°С... +9°С; Барышевка +7°С... +9°С; Борисполь +7°С... +9°С и Вышгород +7°С... +9°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

