Дождь и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 июля

В Киевской области в пятницу, 18 июля, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем осадки. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 18 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Температура по области ночью 13-18°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти сильный дождь.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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