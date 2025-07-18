Дождь и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 июля

В Киевской области в субботу, 19 июля, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 19 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, дождь. Температура по области ночью 13-18°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Весь день будет идти дождь, который к вечеру должен ослабнуть.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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