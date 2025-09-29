Дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 сентября

В Киевской области в понедельник, 29 сентября, переменная облачность, синоптики прогнозируют дождь. Днем температура максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 29 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Дождь. Температура по области днем 9-14°С; в Киеве днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утренний мелкий дождь закончится в середине дня, а вечером он пойдет снова.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

