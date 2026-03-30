Дождь и до +14°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 30 марта

В Киевской области в понедельник, 30 марта, облачно, синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 30 марта по территории Киевской области. Облачно, днем дождь, днем дождь. Температура по области днем 9-14°С; в Киеве около 10°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +9°С... +11°С; Мироновка +8°С... +10°С; Фастов +10°С... +12°С; Яготин +10°С... +12°С; Барышевка +9°С... +11°С; Борисполь +10°С... +12°С и Вышгород +10°С... +12°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

