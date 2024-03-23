Дождь и до +12°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 24 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 24 марта, облачно с прояснениями, дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 24 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, дождь. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем около 10°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +9°С…+11°С; Мироновка +10°С…+12°С; Фастов +8°С…+10°С; Яготин +10°С…+12°С; Барышевка +9°С…+11°С; Борисполь +9°С…+11°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 марта в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утром ожидается дождь, который днем вступит в силу, но к вечеру начнет стихать.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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