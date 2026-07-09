Днём будет дождь: прогноз погоды по Киевской области на 10 июля

В Киевской области в пятницу, 10 июля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь днём. Температура воздуха в регионе достигнет +24 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 10 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Температура по области ночью 9-14°С, днем ​​19-24°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем ​​21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясной погодой этот день нас не порадует – облака в Киеве закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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