Дождь, гроза и до +23°С: прогноз погоды по Киевщине на 15 сентября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 15 сентября, ночью умеренные кратковременные дожди, грозы; днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 15 сентября по Киевщине. Переменная облачность. Ночью умеренные кратковременные дожди, грозы; днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 18-23°С; по Киеву ночью 16-18°С, днем около 20°С", – рассказали синоптики.

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Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 15 сентября, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Небольшой дождь будет идти почти весь день. Утром он достигнет величайшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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