Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Цыганков. Фото

На Харьковском направлении погиб военнослужащий из Фастова Киевской области Александр Цыганков. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 21 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"На Харьковском направлении 21 августа 2026 года перестало биться сердце военнослужащего, защитника Александра Петровича Цыганкова", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 30 января 1974 года в Фастове. В семье он был старшим из трёх сыновей. Учился в местной школе. После срочной военной службы Александр выбрал профессию водителя. На протяжении всей жизни работал в различных сферах, но всегда оставался трудолюбивым, ответственным и надёжным человеком, на которого можно было положиться.

С самого начала полномасштабного вторжения воин встал на защиту Украины – 26 февраля 2022 года. Родные и близкие вспоминают Александра как доброго, отзывчивого, искреннего и ответственного человека. Человека с открытым сердцем, который всегда был готов поддержать и помочь.

"Для семьи он был надёжной опорой — человеком, которому доверяли и на которого могли рассчитывать. Теперь близкие переживают боль этой тяжёлой утраты. В скорби остались мама Надежда, дочь Виктория, братья Виталий и Олег, родные, друзья, коллеги и сослуживцы", – добавили в горсовете.

Как писал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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