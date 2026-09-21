Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Костин. Фото

В Сумской области во время выполнения боевой задачи погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Александр Костин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 4 апреля 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб старший сержант, гранатометчик мотопехотного отделения мотопехотного взвода мотопехотной роты мотопехотного батальона 49-летний Александр Костин", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 27 января 1977 года в Борисполе. Мечтал связать свою жизнь со спортом, поэтому после окончания 8 класса поступил в специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва. Впоследствии прошел срочную военную службу и создал собственную семью, в которой родился сын.

Добрый, искренний, трудолюбивый, ответственный, заботливый – Александр всегда был душой компании. У него было много друзей, которые его ценили и уважали, его слушали и прислушивались к нему. В школьные годы играл в духовом оркестре, был очень общительным, обладал прекрасным чувством юмора. Был умелым хозяином с "золотыми руками": за какое бы дело ни брался – всё доводил до конца и делал качественно. Помог родителям построить дом, в котором навсегда останется часть его труда, сил и заботы о самых близких.

В январе 2026 года защитник вступил в ряды Вооружённых Сил Украины. После прохождения обучения и боевой отработки отправился в Сумскую область. К сожалению, 4 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания жизнь воина оборвалась.

"Такое долгое ожидание и мучительный статус "пропавший без вести...". Сегодня же Герой вернулся... на щите. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Николай Корж. Жизнь храброго украинца оборвалась 1 июля 2026 года.

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