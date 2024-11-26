Дом с прудом вместо театра: в сети показали, как выглядела площадь Франко в Киеве в 1870-х годах. Фото

Площадь Франка в центре Киева хорошо известна всем поклонникам театрального искусства, как место расположения одноименного театра. Однако около 150 лет назад на этой локации была известна усадьба Меринга со прудом, который зимой превращался в общественный каток.

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Старое фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". В наши дни эта местность выглядит совсем по-иному.

"1870-е. Перед вами будущая площадь Франко. А на месте дома (усадьба Меринга) будет театр Франка", – говорится в сообщении.

Фридрих Фридрихович Меринг – один из самых выдающихся и популярных киевских врачей, заслуженный профессор Киевского университета, владелец известной одноименной усадьбы в центре Киева.

Она занимала пространство более 10,5 га между улицами Крещатик, Институтской, Банковой и Лютеранской. Вблизи Крещатика здесь были доходные дома, но основная часть территории усадьбы представляла собой патриархальное имение с прудом, купальней, садом, огородом. "Мерингов сад" был хорошо знаком киевлянам – на пруду холодными зимами устраивали общественный каток.

Напомним, первым высотным сооружением в истории Киева был небоскреб Гинзбурга. Его строительство обошлось в 1,5 млн рублей российской империи, а для возведения использовали 12 млн кирпичей.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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