Долгое время считали пропавшим без вести: стало известно о гибели военного с Киевской области Юрия Витра. Фото

На Донецком направлении в результате вражеской атаки погиб военный из села Старая Оржица Киевской области Юрий Ветер. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 октября 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом на своей сторонке в соцсети Facebook сообщил поселковый глава Згуровки Василий Цвик.

"Снова скорбная весть для Згуровской общины… Подтвердилась гибель военнослужащего Витра Юрия Анатольевича, 1980 года рождения, считавшегося пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Защитник Украины проходил службу в должности стрелка-санитара. Связь с ним прервалась, когда его подразделение выполняло боевое задание вблизи населенного пункта Екатериновка Покровского района Донецкой области.

Долгое время родные с болью и тревогой не теряли веры, искали Юрия, ждали любой информации. Но, к сожалению, чуда не произошло. Защитник погиб 16 октября 2024 года в результате осуществления противником штурма позиций подразделения.

"Юрий был очень общительным, отзывчивым, настоящим… Война забрала человека с большим и добрым сердцем. Не стало любящего сына, мужа, отца... Он отдал все, чтобы защитить своих родных, весь украинский народ от окупантов, которые несут только смерть и руины", – добавил Цвик.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!